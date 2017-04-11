▲是否會考慮轉戰台北市？新北市長朱立倫強調，自己做好的市長工作，柯（文哲）市長做好他的台北市長工作，雙北一起合作。（圖／記者陳志仁攝，2017.4.11）

《美麗島電子報》公佈2018台北市長的初選民調，前三名分別是柯文哲44.6％、朱立倫44.4％及賴清德40.4％，外界關注朱立倫是否會轉戰台北市？朱立倫強調，自己做好的市長工作，柯（文哲）市長做好他的台北市長工作，雙北一起合作。

朱立倫今日主持完市政會議後，針對《美麗島電子報》公佈2018台北市長初選民調的議題受訪；朱立倫認為，我是現任的新北市長，做好我的市政，也為台北市加油，柯（文哲）市長跟我們目前最重要的工作，是爭取這個各項的重大建設，尤其是雙北地區民眾所關心的前瞻建設，做好市政就是奠定未來的最好基礎。

是否會考慮轉戰台北市？朱立倫表示，我做好我市長的工作，柯（文哲）市長做好他的台北市長工作，雙北一起合作；如何看待自己的民調高於台南市賴清德？朱立倫回應，賴市長做台南市長，柯市長做台北市長，我做新北市長，我們每一位市長爭取自己的建設，做好我們的工作、市政工作是對市民最好的負責。

依據《美麗島電子報》公佈2018台北市長的初選民調，訪問民眾對6位可能參選市長的適合度，柯文哲44.6%、朱立倫44.4%、賴清德40.4%、張善政26.3%、姚文智23.2%、蔣萬安19.6%；此外，若柯文哲與國民黨朱立倫對決，柯文哲則以40.0%的支持度，小幅領先朱立倫的37.6%。