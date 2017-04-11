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澳洲的西澳州高檔龍蝦過去多年一直出口至中國市場，但隨著人民幣較澳元強勁，美國龍蝦較西澳州的便宜，中國消費者對西澳州龍蝦需求下跌，令西澳州龍蝦價錢過去半年下跌 3 成。

西澳州漁民捕獲岩石龍蝦 (rock lobster) 直接賣給加工廠的售價，即行內俗稱的「沙灘價」(beach price)，跌至每公斤 50 澳元，較半年前的價格相比下跌 3 成。

中新網援引澳洲《星島日報》報導，中國消費者對西澳州的龍蝦需求下跌，加上人民幣強勁，令澳元兌換率下跌，而且美國龍蝦較西澳州的便宜 1/3 至 1/4，削弱西澳州龍蝦的競爭力，成為它們價錢下跌的原因。

澳洲最大處理及出口岩石龍蝦的工廠傑拉爾頓漁民公司 (Geraldton Fishermen’s Co-operative) 總經理魯特 (Mark Rutter) 透露，幾乎所有由珀斯至傑拉爾頓 (Geraldton) 淺水區捕獲的岩石龍蝦，全部出口至中國市場，但近日西澳州龍蝦價錢增幅緩慢，難以評估這跌勢的原因。

魯特進一步指出，有餐廳購買西澳州龍蝦的替代品，但西澳州龍蝦的需求仍然平穩，他更強調西澳州不能供應至中國所有市場，滿足所有當地人需求，故不認為西澳州龍蝦處於危急關頭。

傑拉爾頓專業漁民協會 (Geraldton Professional Fishermen’s Association) 前主席馬諸摩爾 (Terry Mouchmore) 估計，西澳州漁民不會因為龍蝦價格升幅緩慢而放棄捕撈工作。他表示，即使紐西蘭及澳洲東岸龍蝦價格較高，但按比例它們的價格亦受打擊，但相信龍蝦價格平穩後將輕微上升。