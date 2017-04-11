艾訊賣益網增10億銀彈 擴張更積極中央社 (2017-04-11 15:15)
（中央社記者田裕斌台北2017年4月11日電）艾訊科技(3088)今天召開法人說明會，出售重要子公司益網成為法人關注焦點，董事長楊裕德表示，有了賣掉益網的資金新台幣10.07億元，艾訊在擴張版圖上將更積極。
楊裕德表示，益網每年貢獻艾訊營收約2成，短期內要補齊這部分營收不容易，但艾訊會把拿到的資金對股東權益作最好的規劃，例如投資工業物聯網或工業4.0的公司都是可能的規劃，目前也有在洽談中的對象，已有互補的公司為主。
楊裕德指出，艾訊與益網過去有客戶互補的綜效，加上多年經營益網也有效提升益網的獲利能力，但德商Elektrophoenix長年以來是益網單一最大客戶，也持續表達購併益網的意願，董事會考量未來與Elektrophoenix有業務合作的空間，決議出售益網。
在手上現金滿滿下，楊裕德分析，艾訊未來在海外擴張上將更為積極，包括在海外子公司的設立上，若要營收要跳躍性的成長，也不排除購併其他公司，會以工業物聯網及工業4.0的公司為主，不會考慮單純只有技術的公司，將以業務互補的公司為優先。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
10 不銹鋼 電鍋．大同 電鍋 11人份．蒸籠 電鍋．智慧 AI 電鍋．SAMPO 聲寶 電鍋．大同 電鍋．三菱 電鍋．養生電鍋．大同電鍋．大同 電鍋 50．電鍋 捷寶．小廚師 電鍋．電鍋 SSC-003．萬國 小電鍋．聲寶 304 電鍋．電鍋 不鏽鋼．厚釜 電鍋．11人份 電鍋．KAI 電鍋．電鍋 省電．日象 電鍋 10．電鍋 TAC-11KD．電鍋 TAC-15L-SR．電鍋 TAC-10A．電鍋 蒸盤．鍋寶 電鍋．電鍋不鏽鋼．50 電鍋．電鍋加高．電鍋 tac-06L
- 【ALBA 雅柏】WIRED F Solar 東京女孩簡約時尚腕錶(V137-0C
- 【NIKE】Air Max Full Ride TR 男鞋 慢跑鞋 健身房 運動 跑
- RED STONE for EPSON S051161[高容量]環保碳粉匣(黑色)
- Bernice-卡文北歐風實木大茶几
- Fly London(女)★英式馬汀 真皮8孔綁帶式中靴 - 軍藍亮
- 【SOFER】花朵流蘇牛皮肩背包(共3色)
- B+W XS-PRO ND Vario多層鍍膜可調式減光鏡(58mm)
- RED STONE for OKI C9300/9500【41963680】環保碳粉匣(紅色
- RED STONE for HP CB380A環保碳粉匣(黑色)/二支超值組
- Yvonne Collection細條紋雙人純棉床包-粉紅
可以半小時跌80%的中國金控，是怎麼控金的？【北京新浪網】
Uber回歸徵司機 2種合作模式先搞懂【中央社】
統一大量過期方便麵賣給了孩子【北京新浪網】
矽谷越來越貴挖人越來越難 創業公司要逃離【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》