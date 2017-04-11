創紀錄 防彈少年團入圍美告示牌音樂獎中央社 (2017-04-11 15:32)
（中央社台北11日綜合報導）粉絲遍布全球的南韓人氣男團防彈少年團，再次展現世界級影響力，成為榮登美國告示牌音樂獎入圍名單的首組南韓歌手，創下新紀錄。
美國告示牌官方網站當地時間10日公開2017年美國告示牌音樂獎各獎項入圍名單，防彈少年團將與小賈斯汀（Justin Bieber）、席琳娜（Selena Gomez）、亞莉安娜（Ariana Grande）、孟迪斯（Shawn Mendes）等世界級流行歌手，角逐「最佳社群榜歌手」獎項。
今年的告示牌音樂獎頒獎典禮將在5月21日於美國拉斯維加斯舉行，公布採計過去1年間的歌手唱片銷售量、網路音樂下載、廣播電台觀眾點播率、公演及社群媒體參與度等數據後，選出最終贏家。
韓媒「體育朝鮮」報導，防彈少年團從去年10月至今已在告示牌50大社群排行榜（Social 50）奪下19次冠軍寶座，在全球社群網站上的影響力不可小覷。
目前正在進行世界巡迴演唱會的防彈少年團，本月初剛結束美國地區巡迴公演，接下來將再前往泰國、印尼、香港、日本、澳洲等地，讓各國粉絲有機會近距離觀賞他們精心設計的演唱會表演。（譯者：中央社廖禹揚）1060411
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