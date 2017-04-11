蛋餅只賣2塊錢 早餐奶奶25年不漲價中央社 (2017-04-11 15:30)
（中央社台北11日電）中國大陸浙江省衢州市有個被孩子們稱為「早餐奶奶」的84歲毛奶奶，25年來，她的早餐包括土鴨蛋蛋餅、手工糯米粿一直都只賣人民幣5毛錢（約新台幣2元），從來沒漲過價。
大陸新民網、浙江新聞網日前報導了「早餐奶奶」的故事，不少媒體今天都轉載報導這個故事。許多網友按讚說，「社會正能量」；也有網友說，「奶奶長命百歲，錢還是要漲點的」。
報導說，84歲的毛奶奶每天清晨到當地小學門口賣早點。25年來，她親手做的石磨豆漿、土鴨蛋蛋餅、手工糯米粿，始終沒漲價，一直都只賣5毛錢。
孩子們親切地稱她為「早餐奶奶」。老人說，看到這些孩子自己就高興，只要身體允許，這個早餐攤會一直擺下去。1060411
關鍵字：
上一則：潼南區創新地質災害防治模式
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
agnes b. POLO 衫．agnes b. 雙色 水餃．agnes b. 手拿包．agnes b 圍巾．agnes b. 時尚錶．agnes 罩衫．agnes b. BD．agnes 水桶．agnes b. 透明．agnes b 項鍊．agnes 掛鉤．agnes b. 短夾 防刮．agnes b 手錶．agnes b. 證件夾．agnes b 長夾．agnes BD．agnes b. 滿天星．agnes 零錢包．agnes.b．agnes b. 耳環．agnes b. PVC．agnes 磁釦．agnes no012．agnes 巧克力．agnes 手環．agnes b. 拉鍊短夾．agnes 亮片．agnes b. 迷你．agnes 恐龍 短袖．agnes b. SOLAR
羈押7年無罪釋放的雍奎魁獲國家賠償92．5萬余元【北京新浪網】
財經觀察：美聯航暴力拖拽乘客下機的經濟分析【北京新浪網】
美聯航暴力趕客事件持續發酵 業內稱其將面臨訴訟【北京新浪網】
美聯航暴力趕華裔乘客下機 遭網友譴責、華裔抗議【北京新浪網】
日赴台遊客少因搶不過機位？台旅行社提議保留4成給日本人【北京新浪網】