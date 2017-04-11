（中央社記者蔡怡杼台北11日電）105年度個人綜合所得稅將於5月開徵，會計師提醒，過往房屋稅一起併入綜所稅申報，但房地合一稅去年起正式開徵，採分離課稅，提醒民眾可善用6年一次的自用住宅減免優惠。



安永會計師事務所今天對外說明105年度綜所稅報稅重點，安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯提醒，房地合一稅去年起開徵，納稅人可注意新舊制的適用與申報時間點。



執業會計師楊建華說明，房地合一稅採分離課稅，即所有權完成移轉登記，次日起算30天內應申報納稅。



楊建華表示，房地合一稅課稅範圍以「取得時點」為基準，即102年底以前買賣不動產者，適用舊制，也就是房屋稅併入綜合所得稅，於隔年5月申報。



至於103年到104年內買賣不動產，楊建華表示，若是持有滿兩年者則適用舊制，持有不動產未滿兩年者則採新制；另外，105年1月1日起，隨著奢侈稅停徵後一律適用新制，課徵房地合一稅。



楊建華建議，納稅人可善用自用住宅減免的優惠，符合自用住宅條件必須是個人或其配偶、未成年子女設有戶籍、持有並實際居住連續滿6年。



關於減免優惠，安永會計師事務所說明，若沒有出租、供營業或執行業務使用，6年內以1次為限；且自用住宅賣出的獲利，若超過400萬元的部分，以稅率10%課徵，400萬元以下免稅。



至於符合自用住宅重購退稅者，須符合兩年內重購，或先購買房屋並在兩年內出售其他自住房屋，可享全額退稅或比例退稅。1060411