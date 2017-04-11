男吸毒駕車自撞 警察處理查獲毒品中央社 (2017-04-11 15:25)
（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）陳姓男子今天凌晨駕車經南投縣省道台16線11公里處自撞護欄，處理員警眼尖發現陳男神色恍惚、鼻頭殘留粉末，查獲K他命。
南投縣政府警察局集集分局今天表示，凌晨2時多接獲報案指出，一輛白色自小客車經台16線往水里鄉方向行駛，卻在11公里處自撞護欄，處理員警原本以為只是單純自撞車禍，但眼尖發現24歲陳姓男駕駛神情恍惚、鼻頭及胸前有白色粉末，形跡相當可疑。
處理員警進一步詢問及盤查，果然在陳男攜帶的皮包內發現一大包K他命、淨重835公克，及一小袋1.15公克K他命，褲子口袋還有K盤，這批毒品經初步鑑驗，結果呈K他命陽性反應。
戶籍在台中市的陳男向警方供稱，在名間鄉住處吸食毒品後，打算駕車到水里鄉「閒晃」，因精神恍惚自撞護欄，而毒品是從台中市一家夜店向他人購買，打算自用，不過查獲的毒品重量不少，超出個人施用範圍，警方不採信陳男說詞，懷疑他意圖販賣。
集集分局長廖志明說，將持續追查毒品來源及可能流向，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌，移送南投地方法院檢察署偵辦；吸食毒品害人害己，呼籲民眾遠離毒品，多從事正當休閒活動。1060411
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