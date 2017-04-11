歷史風華 半世紀警局廳舍將改建中央社 (2017-04-11 15:22)
（中央社記者邱俊欽桃園11日電）擁有半世紀歷史的大溪警分局辦公廳舍新建工程日前決標，預計將以近3億元的資金興建新大樓，預計108年2月完工，將提供民眾更優質的警政服務。
桃園市大溪老街頗負盛名，但在古意盎然的街道中，或許很多人都不知道，連現在的的大溪警分局辦公廳舍也相當有歷史。
桃園市政府工務局今天表示，大溪警分局辦公廳舍興建於1967年，狹小老舊且經土木技師評估後，認為如果遇到地震，容易有倒塌之虞，因此決定重新選擇在大溪三層派出所現址重新興建新辦公廳舍。
工務局表示，新的廳舍位於大溪區復興路一段及台七線路口，基地面積為2320平方公尺，將興建地下2層、地上5層的新建築物，總工程預算為新台幣2億9887萬多元，預計今年5月開工、108年2月完工，希望改善員警辦公環境、提供民眾更優質的警政服務。1060411
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