（中央社記者田裕斌台北11日電）艾訊科技今天召開法人說明會，出售重要子公司益網成為法人關注焦點，董事長楊裕德表示，有了賣掉益網的資金新台幣10.07億元，艾訊在擴張版圖上將更積極。



楊裕德表示，益網每年貢獻艾訊營收約 2成，短期內要補齊這部分營收不容易，但艾訊會把拿到的資金對股東權益作最好的規劃，例如投資工業物聯網或工業4.0的公司都是可能的規劃，目前也有洽談的對象，以有互補的公司為主。



楊裕德指出，艾訊與益網過去有客戶互補的綜效，加上多年經營益網也有效提升益網的獲利能力，但德商Elektrophoenix長年以來是益網單一最大客戶，也持續表達購併益網的意願，董事會考量未來與Elektrophoenix有業務合作的空間，決議出售益網。



在手上現金滿滿下，楊裕德分析，艾訊未來在海外擴張上將更為積極，包括在海外子公司的設立，若要營收跳躍性的成長，也不排除購併其他公司，會以工業物聯網及工業4.0的公司為主，不會考慮單純只有技術的公司，將以業務互補的公司為優先。1060411