（中央社記者韋樞台北11日電）美國聯合航空機位超賣，硬拖乘客下機引眾怒。航空業表示，乘客被拒絕登機的順序會先從非自家及自家公司開立的酬賓或折扣票乘客開始，若是在熱季搭熱門航點，就得提高注意。



美國聯合航空公司（United Airlines）超賣機位，為了空出位置給機組人員，強迫一名亞裔乘客下機，動用航警硬將他拖離座位，引發眾怒。



長榮航空表示，航空公司有時會發生機位超賣狀況，其實旅客在機場報到時，航空公司早就如道是否超賣，便會提出補償徵求自願旅客延後行程或簽轉其他家航空公司，若仍無自願旅客時，航空公司會彈性加碼補償條件，希望重賞之下必有勇夫，通常在這個階段都會獲得解決。



長榮航指出，若仍舊無法滿足的話，長榮才會依據美國交通部乘客保護規定（全球各國大同小異），並依長榮航空旅客登機優先權順序，「拒絕其他乘客登機」。



根據長榮航空的「班機超賣處理條款」規定，這些被拒絕登機乘客的優先順序是，非長榮航空公司開立的酬賓或折扣機票乘客、長榮航空公司開立的酬賓或折扣機票乘客、非航空公司持有酬賓或折扣機票乘客，政府督導檢查員除外、一般乘客（不包括志願者）持最低票價類型的乘客優先。



長榮航空說，在發生拒絕登機場站，會給予每個有資格獲得非自願被拒絕登機旅客賠償現金或支票。旅客若在搭乘安排替代運輸交通工具離開前，尚未收到支付乘客賠償時，長榮航空會在24小時內安排支付。



航空業者說，被拒絕登機的旅客其實可以向航空公司提出條件來保障自身權益，例如增加補償金額、簽轉其他航空班機、使用機場貴賓室或是安排深夜住宿等諸多條件來保障自己的權益。



華航表示，解決機位超賣的方式各航空公司大致相同，被拒絕登機的旅客有權根據被拒登機的國家的法律規定或命令索取賠償，但旅客必須持有訂妥該班次的有效機票。同時華航也規定，旅客必須在規定時間內辦理報到並持有必要的旅行證件。



根據美國民航法規，航空公司若因超賣或機位問題無法讓乘客搭上原訂航班，賠償金額應為機票票面額度的4倍。華航並未透露補償的金額，僅指出，補償的金額是依據不同國家地區而有所不同，每家航空公司都有自行規定，若被拒載旅客不接受安排方式，華航會再與旅客溝通協調，做最妥適處置。1060411