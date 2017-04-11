涉嫌干預美大選 俄一程序員被捕北京新浪網 (2017-04-11 15:15)
？？？？新華社上午電？？西班牙司法部門10日證實，警方上周在巴塞羅那逮捕一名被美國通緝的俄羅斯計算機程序員，理由是此人涉嫌通過網路攻擊干預去年美國總統選舉。
？？？？據西班牙媒體10日報導，俄羅斯駐西班牙大使館當天證實一位名叫列瓦紹夫的俄羅斯公民被逮捕，但並未說明其被捕原因。
？？？？西班牙警方根據美國對列瓦紹夫發佈的國際通緝令將他逮捕，美方認為他在去年美國總統選舉期間參與黑客攻擊，從而影響大選最終結果。
？？？？美國情報部門曾指控俄羅斯授意並幫助黑客入侵美國網路，並就俄是否幫助特朗普擊敗民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓展開調查。但俄羅斯政府和總統普京本人此前都已否認該說法。
？？？？俄羅斯駐巴塞羅那領事館已表示，準備為列瓦紹夫提供法律援助。
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