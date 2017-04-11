？？？？警方將槍擊案事發現場封鎖？

？？？？小學發生槍擊事件后，家長焦急地等待接孩子？？圖/東方IC

？？？？槍手安德森及受害者史密斯

？？？？法制晚報訊（記者？黎史翔）？？美國《僑報》今晨報導稱，美國加利福尼亞州南部聖貝納迪諾一小學10日上午發生槍擊事件。美國警方稱，事件死亡人數升至3人，包括一名8歲小學生，另有一名學生受傷。

？？？？在此後舉行的新聞發佈會上，聖貝納迪諾警方發言人邁克爾·馬登確認，一名男性槍手進入該校一間教室打死一名女教師后自殺身亡。警方目前認為受傷小學生並非槍手襲擊目標，是因其當時在女教師身邊而受傷。

？？？？警方尚未公佈兩名死者的關係，但據當地媒體報導，兩人可能為情侶或配偶關係。嫌犯涉嫌謀殺后畏罪自殺。

？？？？教室行兇？？聽到四五聲槍響？？非洲裔婦女抱受傷學生出來？？

？？？？事件發生在當天上午10時27分，位於北H街5378號的北公園小學一間教室內。一名男子持槍打死一名女教員后飲彈自殺。隨後聖貝納迪諾市警察局長賈羅德·伯關在社交媒體上說，這是一起「謀殺、自殺」事件。槍擊事件現場有兩名成人死亡，另有兩名學生被直升機送往當地醫院救治。警方隨後說，兩名受傷學生情況危急。

？？？？不久，又傳來一名8歲學生的死訊，死者增至3人。

？？？？附近居民瑪麗亞·維拉塔羅在事件發生後接受新華社記者採訪時說，當時，她在清理院子時聽到四五聲槍響，之後看到一名非洲裔婦女抱著一名受傷學生出來，隨後有其他學生跑出，有人身上有血跡。

？？？？隔壁班級的一名3年級學生斯坦利對《洛杉磯時報》說，槍響后，老師叫大家趴在地上不動，大約30秒后，老師又叫大家立即站起來，跟著她跑出教室，通過緊急出口離開教學樓。

？？？？「我們大多數人都來不及背書包，一邊哭著一邊跑，擔心槍手會來我們班。」斯坦利說。

？？？？現場視頻顯示，該校校園內有多輛警車、救護車，校園附近聚集了不少神情緊張的家長。

？？？？媒體說法？？男子進入一間教室？？槍殺53歲妻子

？？？？《僑報》報導稱，槍手與女老師是夫妻關係。此外，據CNN報導，聖貝納迪諾市警察局長賈羅德·伯關說，死亡學生是今年8歲的喬納森·馬丁內斯。槍手為53歲的塞德里克·安德森。安德森進入一間教室，殺害了自己53歲的妻子伊萊恩·史密斯。

？？？？聖貝納迪諾市警方現場指揮官說，死亡的女性是一名老師，犯罪嫌疑人到教室去探望女性死者。沒有跡象表示，犯罪嫌疑人進入學校時手槍是可見的。犯罪嫌疑人去教室之前在前台簽到，前台應該認識這名男子。聖貝納迪諾驗屍官正在努力查明兩名死者的身份。

？？？？據BBC報導，警方認為兩名受傷學生不是槍擊目標，他們只是湊巧在死亡女性的旁邊。槍擊發生的教室可能是一間多年級的教室。

？？？？學校封閉？？學生已乘校車撤離？？大多來自低收入拉丁裔家庭

？？？？報導稱，事發的北公園小學大約有500多名學生，從幼兒園至6年級，大多數來自低收入的拉丁裔家庭。聖貝納迪諾市位於加州南部，人口約21萬多，距離洛杉磯以東約96公里。

？？？？目前，事發學校內空空蕩蕩，處於封鎖狀態。該校學生已乘坐校車被撤離至附近高中和加州州立大學聖貝納迪諾分校等地，也有不少學生被家長接走。

？？？？據聖貝納迪諾學區發佈的消息，北園小學內的威脅已解除，但未來兩天將關閉。事件發生后，附近兩所小學也已臨時關閉。

？？？？近年來，聖貝納迪諾地區槍支暴力事件不斷增加。數據顯示，僅2016年，聖貝納迪諾地區就曾發生62起槍支暴力事件，比前一年增加41%，是1995年以來最多的一年。2015年12月2日，聖貝納迪諾市一所殘障康復中心發生恐怖襲擊事件，造成至少14人死亡、21人受傷。

？？？？美國教育部長貝齊·德沃斯在推特網站上發文，對事件中的死傷者表示哀悼和關切。

？？？？編譯/記者？黎史翔