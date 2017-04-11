？？？？美國國務卿雷克斯·蒂勒森9日說，美國通過空襲敘利亞向其他國家發出了「信號」，其中包括朝鮮。不過，若朝鮮停止核與導彈試驗，美國可以考慮對話。

？？？？蒂勒森9日做客美國廣播公司《本周》欄目。在被問及打擊敘利亞是否在向朝鮮傳達某種信息時，他說：「任何國家都能接收到這一信息，即，如果你違反國際規範、違反國際協議，不遵守承諾並對他國構成威脅，在某個時間點可能要承受某種回應。」

？？？？不過，蒂勒森同時表示，美國對朝政策目標「非常清楚，就是朝鮮半島無核化」，而非「政權更迭」；因此，朝鮮以防止美國推翻其政權為由發展核武器是站不住腳的。

？？？？蒂勒森說，美國希望朝鮮不再進行進一步的試驗，其核導項目不再取得進展。「我們已經向他們提出的要求就是停止所有這類試驗，之後我們可以開始考慮與他們展開進一步對話。」

？？？？按照蒂勒森的說法，朝鮮導彈項目已經取得「重要進展」，令美方關切，比如導彈發射技術和燃料技術的提高。這方面的進展是美方最為關注也是想要叫停的。蒂勒森也警告，要和平解決朝核問題，朝鮮「必須改變姿態」。

？？？？韓聯社分析，蒂勒森一向很不看好美朝對話，主張美國考慮包括使用武力在內的一切選項。本月5日朝鮮試射一枚彈道導彈后，蒂勒森還說，美國對朝鮮已經說得夠多了。然而這次提及美朝對話的可能性，對他而言不啻是一個大轉變。

？？？？朝發警告？？將對美「侵略」行動回擊

？？？？據朝中社10日報導，朝鮮外務省發言人表示，美國侵略朝鮮的行動已「達到危險階段」，並警告將予以回擊。

？？？？發言人表示，朝方注意到美國突然把航母戰鬥群駛往朝鮮半島水域，如果美國選擇「先發制人打擊」或「清除首腦部門」等軍事選項的話，朝方將予以回擊。特朗普政府接連將戰略打擊手段引入半島，但朝鮮絕不會乞求和平，將「超強硬對抗招惹朝鮮者」，以強大力量守衛自身。對於由此釀成的災難性後果，美國將負全部責任。

？？？？此外，朝鮮人民軍總參謀部發言人10日強烈譴責美國對朝鮮和韓日等使用雙重標準。這位發言人說，美國對於韓國所說的「可以打擊朝鮮全境」等挑釁言論一言不發，卻每當朝鮮進行軍事訓練時，就冠上「挑釁」和「威脅」的罪名，「美國人的雙重標準和兩面主義不容忽視」。

？？？？文/新華社