原標題：韓媒：韓國「世越」號沉船打撈作業結束

中新網4月11日電 據韓聯社11日報導，韓國「世越」號沉船打撈作業結束。

據悉，韓國 「世越」號沉船9日成功上岸，運送過程歷時約8個半小時。半潛船上排成8列的600輛模塊運輸車將「世越號」抬離甲板。運輸車全部上岸后將兩度轉向，將「世越」號卸到碼頭盡頭的支架上，才算實現整體登陸的成功。

「世越號」沉沒已有1000多天，一周后便是三周年祭。為尋找下落不明的最後9名遇難者遺體，韓國政府還將在沉船內部和沉沒海域開展搜索。

2014年4月16日，載有476人的世越號客輪在韓國全羅南道珍島郡屏風島以北海域意外進水並沉沒，船上僅172人獲救，295人遇難，迄今仍有9人下落不明。

韓國海洋水產部最後一次發現遺體是在同年10月28日，11月11日政府宣布停止搜尋工作。隨著世越號船體外面發現遺骨，輿論不排除遺體流失的可能性。