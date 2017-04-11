菲政府部隊與武裝人員衝突致5死 死者包括警察北京新浪網 (2017-04-11 15:02)
原標題：菲政府部隊與武裝人員衝突致5人亡 死者包括警察
中新網4月11日電 據外媒報導，菲律賓當局稱，當地時間11日，一夥武裝人員對菲律賓中部島嶼保和島發動攻擊，並與政府部隊發生衝突，此事造成5人死亡，其中包括一名警察。
菲律賓地方警察表示，武裝人員11日乘船駛入保和島城鎮伊那班加（Inabanga），向著保和島偏遠地區航行。警方在當天早間進行調查時與武裝人員發生衝突。
菲律賓軍方發言稱，雙方衝突造成5人死亡，其中包括一名警察。
報導稱，這伙武裝人員共有10人，他們疑似為「阿布沙耶夫」反政府組織成員。該組織常綁架外國人索要贖金。保和島則是菲律賓著名的度假島嶼。
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