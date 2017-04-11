地緣政治緊張升高 日股收黑中央社 (2017-04-11 15:12)
（中央社東京2017年4月11日綜合外電報導）日本東京股市今天收跌，原因在於投資人對地緣政治緊張升高感到憂心。日本電子大廠東芝公司面臨公布逾期營收報告的最後期限，今天股價下跌作收。
法新社報導，東京股市日經225指數今天收盤下挫0.27%或50.01點，收18747.87點。東證一部指數下跌0.30%或4.55點，收1495.10點。
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