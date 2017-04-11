●三大法人賣超台股20.14億元中央社 (2017-04-11 15:05)
（中央社台北11日電）台股今天跌50.12點，收在9832.42點，成交值新台幣931.68億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣20.14億元。
台股與亞股受美股因財報週將屆原地踏步影響，普遍下跌，台股盤中跌幅加重跌破月線支撐，各類股翻黑。台股終場下跌50.12點，以9832.42點作收。
外資及陸資今天賣超4.47億元，投信賣超5.02億元，自營商賣超10.65億元。三大法人合計賣超20.14億元。
財子學堂副總經理林成蔭估計，台股在首季財報公布一半之後，情勢逐漸明朗，加上新台幣逐步回貶，有可能第1季的匯損到第2季回沖，因此中線多頭不變下，第2季可望逐步再轉強。
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