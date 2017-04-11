輝山乳業變地雷 謝金河：台股民損失百億中央社 (2017-04-11 15:04)
（中央社記者潘智義台北2017年4月11日電）財信傳媒董事長謝金河表示，香港上市公司輝山乳業掏空案，如滾雪球般擴大，輝山乳業一夕之間暴跌85%，銀行承擔呆帳損失，股票變壁紙，現在發現台灣的股民也成受災戶。
謝金河在臉書指出，輝山乳業停牌前的股東名單中，永豐金帳戶內有5.36%股權，元大證券香港也有2.14%，京華山一有1.37%，凱基香港也有1%多，如果以輝山乳業蒸發的新台幣1288億元市值，台灣的投資人單是踩到輝山乳業地雷，市值損失逾百億元以上。
他直言，可以想見這些年台灣的投資人透過複委託，投資香港股票的還真不少。報載永豐金證券帳戶有72萬張輝山股票，其實香港股市算股數，不算張數。輝山發行11.356億股，這家公司到2015年底負債高達人民幣106.47億元，現在樓塌了，恐怕救不起來了。
不過，奇怪的是，輝山停牌前，深港通帳戶居然有人搶進1.17億股，那些以為可以學巴菲特危機入市的股民全都入了虎口。
他感慨，在輝山乳業之前，漢能薄膜太陽能發電的李河君把漢能從0.206炒到9.07港元，搖身一變成為中國首富，但漢能從賺人民幣33億元變成虧損人民幣122億元，股票停牌兩年，如今恐怕一場空，這個大賭局，是台灣投資人難以想像的！
關鍵字：
下一則：地緣政治緊張升高 日股收黑
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
10 不銹鋼 電鍋．大同 電鍋 11人份．蒸籠 電鍋．智慧 AI 電鍋．SAMPO 聲寶 電鍋．大同 電鍋．三菱 電鍋．養生電鍋．大同電鍋．大同 電鍋 50．電鍋 捷寶．小廚師 電鍋．電鍋 SSC-003．萬國 小電鍋．聲寶 304 電鍋．電鍋 不鏽鋼．厚釜 電鍋．11人份 電鍋．KAI 電鍋．電鍋 省電．日象 電鍋 10．電鍋 TAC-11KD．電鍋 TAC-15L-SR．電鍋 TAC-10A．電鍋 蒸盤．鍋寶 電鍋．電鍋不鏽鋼．50 電鍋．電鍋加高．電鍋 tac-06L
- 【New Balance】紐巴倫-WR996 經典復古996系列休閒鞋(WR996
- RED STONE for HP HP CE320A．CE321A．CE322A．CE323A環保
- SLIK PRO 330DX專業腳架(公司貨)
- VINCE CAMUTO 羅馬假期 水鑽線條T字平底涼鞋-灰色
- 【Faber-Castell輝柏】ARTISTS藝術家級專家水彩色鉛筆120色
- 品家居 胡哲明1.3尺開放式書櫃
- kitson 晶透串珠大托特包 PINK
- 【恩悠數位】NU Hawkeye 攝錄太陽眼鏡 MP3
- COACH 皮革 / 零錢包(深藍) 63358-MID
- 【Kolding Hiking Booties】彼得潘 個性翻領小短靴＿WINE(
可以半小時跌80%的中國金控，是怎麼控金的？【北京新浪網】
Uber回歸徵司機 2種合作模式先搞懂【中央社】
統一大量過期方便麵賣給了孩子【北京新浪網】
矽谷越來越貴挖人越來越難 創業公司要逃離【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》