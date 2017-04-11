（中央社記者潘智義台北2017年4月11日電）財信傳媒董事長謝金河表示，香港上市公司輝山乳業掏空案，如滾雪球般擴大，輝山乳業一夕之間暴跌85%，銀行承擔呆帳損失，股票變壁紙，現在發現台灣的股民也成受災戶。



謝金河在臉書指出，輝山乳業停牌前的股東名單中，永豐金帳戶內有5.36%股權，元大證券香港也有2.14%，京華山一有1.37%，凱基香港也有1%多，如果以輝山乳業蒸發的新台幣1288億元市值，台灣的投資人單是踩到輝山乳業地雷，市值損失逾百億元以上。



他直言，可以想見這些年台灣的投資人透過複委託，投資香港股票的還真不少。報載永豐金證券帳戶有72萬張輝山股票，其實香港股市算股數，不算張數。輝山發行11.356億股，這家公司到2015年底負債高達人民幣106.47億元，現在樓塌了，恐怕救不起來了。



不過，奇怪的是，輝山停牌前，深港通帳戶居然有人搶進1.17億股，那些以為可以學巴菲特危機入市的股民全都入了虎口。



他感慨，在輝山乳業之前，漢能薄膜太陽能發電的李河君把漢能從0.206炒到9.07港元，搖身一變成為中國首富，但漢能從賺人民幣33億元變成虧損人民幣122億元，股票停牌兩年，如今恐怕一場空，這個大賭局，是台灣投資人難以想像的！