（中央社記者劉麗榮台北2017年4月11日電）為推廣智慧住宅，內政部在北中南皆設置展示區免費讓民眾體驗，最令人關注的是節能省電的智慧電表等裝置，銀髮族專區則有跌倒偵測系統、開門式浴缸，讓生活更便利。



內政部98年在台北市文山區建置智慧化居住空間展示中心，累計至106年3月底止，已有8萬9000餘人次前往參訪，體驗智慧生活環境。南部則設置在高雄市鳳山大東捷運站附近；台中原展區到期，28日將在台中文化創意產業園區正式開幕。



內政部建築研究所受訪指出，展區分為客廳、臥室、廚房和銀髮專區等空間，有專人導覽，也有DIY體驗，主要是讓民眾了解如何整合智慧化科技與人性化考量，落實在住宅裡。



建研所舉例，節能減碳方面，智慧住宅裝有智慧數位電表，搭配結合節能管理系統，可分析家裡用電情況，包括照明、空調等不同空間的用電量，甚至可用遠端遙控，透過程式關掉不必要的電源。



建研所說，民眾對如何節能減碳的燈具、裝置最有興趣。此外，像智慧電視能導入監視、保全、能源管理系統和跌倒偵測系統等，在客廳看電視也可掌握臥房情況。



銀髮族專區，展示相當多結合老人長照的需求。建研所說，家中長者最怕跌倒，智慧宅的跌倒偵測系統，可偵測某一個區域有人倒下一段時間內沒有移動，再透過網路發出警訊，讓家人隨時掌握。



此外，建研所說，長輩想要泡澡，常無法抬腳跨進浴缸，因此也研發出側邊可開門走進去的浴缸，減少意外發生。



內政部說，智慧住宅中部展示區共有25家廠商參與，展示34項系統及設備，展場中並特別建置智慧產品互動體驗區，包括智慧電表、區域照明無線感應控制系統、智慧居家控制系統、安全監控系統設備等產品，讓參訪民眾實際體驗，感受便利的高品質生活。