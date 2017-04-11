立院三讀 當沖證交稅減半中央社 (2017-04-11 14:57)
（中央社記者蘇龍麒台北2017年4月11日電）立法院院會今天三讀修正通過證券交易稅條例，當沖證交稅稅率降至千分之1.5，實施期間1年，預估每年稅損新台幣37.5億元，但如果日成交量增加100億元，則可彌補稅損。
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