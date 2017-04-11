▲導演認證席維斯史特龍將演出《星際異攻隊2》電影。（合成圖／翻攝自臉書及IG，2017.04.11）

漫威系列電影拍不完，隨著《星際異攻隊2》將上映，資深動作男星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）也被爆料有軋一角，將飾演本名為史塔克（Stakar）的Starhawk。而導演詹姆斯岡恩（James Gunn）也承認消息，透露之後的電影也將繼續出現他的身影。

據外媒報導，《星際異攻隊2》找來許多大咖加持，在續集飾演「星爵」老爸的寇特羅素（Kurt Russell）透露的確有在片場看過席維斯史特龍的身影，他說：「他是個友善的人，知道他也有在電影中演出，有這樣的共同點讓我非常開心，因為聚會時，我們總是能相處得很愉快。」

粉絲紛紛敲碗希望能看到兩大巨星再度同台。對此，導演也表示，這次的電影中不會同框，「不代表未來也不會，因為兩位都是重要的角色」，為之後發展留下伏筆。

▲《星際異攻隊2》找來許多大咖助陣。（圖／翻攝自Marvel臉書，2017.04.11）