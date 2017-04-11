（中央社記者余曉涵台北11日電）勞保局今天表示，據最新統計，至少有8000多名退休勞工仍有工作，但沒有加保職業災害保險。



蝶戀花事件造成重大傷亡，其中蕭姓領隊已經領有老年給付，但卻未加保職業災害保險，引發外界關注，立法院也要求勞動部需清查相關數字。



根據勞工保險局最新的調查結果，已領取勞保老年給付或年逾65歲已請領其他社會保險養老給付，再從事工作勞工，受僱單位僅為其提繳勞工退休金，而未參加職災保險者共8496名，5416家事業單位。



勞保局表示，預計近日將會發函通知及宣導雇主幫勞工參加職災保險，不僅可以保障勞工權益外，一旦不幸發生職災，職災保險也可抵充應負擔的職災補償責任。



由於許多雇主並不清楚相關規定，勞動部勞動保險司也提醒，只要已領取勞保老年給付，或年逾65歲已經領公教人員保險、軍人保險等社會保險養老給付，再從事工作者，得由其投保單位辦理參加職業災害保險。1060411