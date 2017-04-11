蔣欣不在意曝醜照失代言 網讚：娘娘就是狂NOWnews今日新聞 (2017-04-11 14:17)
大陸藝人蔣欣因在《後宮甄嬛傳》飾演華妃一角，而擁有超高人氣。私下個性大剌剌的她更時常在微博放上醜照來娛樂粉絲，但有廠商看到醜照後，認為蔣欣與品牌形象不符，因而失去代言機會，對此蔣欣霸氣表示：「我不在意，在意的話早減肥了！」
蔣欣在《後宮甄嬛傳》演出城府頗深的華妃，壞女人形象深植人心。但私下的蔣欣可是相當直率，也常在微博PO出惡搞自己的照片，逗得粉絲樂不可支。日前蔣欣在出席新戲記者會時，提到曾有廠商看到醜照，認為她與該品牌形象不符，因而失去代言機會！但蔣欣笑說：「在微博上比較自我，不太在意别人的眼光，如果在意的話，早就減肥了！」網友對於蔣欣的言論更是一面倒推崇，更搞笑表示：「娘娘就是狂！」
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