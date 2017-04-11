朝人民軍總參謀部:美對朝韓搞雙重標準不可容忍北京新浪網 (2017-04-11 14:31)
原標題：朝人民軍總參謀部發言人：美對朝韓搞雙重標準 不可容忍
[環球網報導 記者 李小飛]朝中社4月11日報導稱，朝鮮人民軍總參謀部發言人10日就美國對朝鮮軍隊的自衛措施說三道四，而對韓國的挑釁行為卻置若罔聞、擺出厚顏的姿態，回答朝中社記者提問。
發言人稱，美國憑空指責朝鮮已習與性成，每當朝軍進行訓練，就大肆渲染挑釁和威脅，糾集烏合之眾甚至在聯合國舞台熱衷於反朝活動。美國敵視朝鮮，上述舉動不足為奇。但值得一提的是美國對韓國針對朝鮮的挑釁活動卻搞雙重標準，採取兩面主義立場。
發言人表示，韓國日前表示，年內將實戰部署射程800公里、可以打擊朝鮮全域的「玄武-2導彈。但不出所料美國三緘其口。這與其對待朝軍經常性的火箭發射訓練的做法截然相反。美國要用實力扼殺朝鮮。這就是以「世界法官」自居的美國的本色。
該發言人還說，美國應對其拿單方面標準來對待朝鮮的行為招致的嚴重後果深思熟慮。韓國和日本也切勿輕舉妄動。美國蠻橫無理的雙重標準絲毫不可容忍。
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