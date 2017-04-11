美聯航暴力趕華人下機 CEO上月剛獲公關大獎北京新浪網 (2017-04-11 14:15)
原標題：美聯航暴力趕亞裔乘客下機 CEO上月剛獲公關大獎
海外網4月11日電 據外媒報導，美聯航CEO奧斯卡-穆諾茲（Oscar Munoz）上月剛剛獲得《PRWeek》頒發的一項公關大獎，然而在上周末該公司強拖亞裔乘客下機事件所引發的公關危機中，他的應對方式飽受批評，有人甚至建議PRWeek從穆諾茲手中收回這一獎項。
根據美聯航3月17日發佈的一份新聞稿，穆諾茲獲得PRWeek頒發的「年度傳播人物」大獎，以表彰他過去一年在「更好地與員工及客戶溝通」方面所做工作。
事件發生后，穆諾茲不但沒有及時站出來承認錯誤並承擔責任，反而在給員工的一封電郵中對這種行為表示支持，稱員工的處理方法符合既定操作守則，還形容這名乘客是「具有破壞性和好鬥的」。郵件傳出後進一步加深了公眾對美聯航的憤怒和抵制情緒。
作為美聯航的CEO，穆諾茲迄今尚未向事件中的這位69歲的乘客表達任何歉意。
來源：海外網
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