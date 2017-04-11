韓媒:韓檢方擬起訴起訴朴槿惠及其前首席秘書北京新浪網 (2017-04-11 14:46)
原標題：韓國檢方或本周末起訴朴槿惠及其前首秘禹柄宇
中新網4月11日電 據韓聯社11日報導，韓國檢方計劃本周末前後對前總統朴槿惠及青瓦台前民政首席秘書禹柄宇提起公訴。
據司法界11日消息，無論對禹柄宇的逮捕證簽發與否，檢方特別調查本部都可能最快當天夜裡對其提起公訴，為調查親信門事件畫上句號。雖然法院簽發逮捕證能為檢方增加20天的調查時限，但特別調查本部內部認為，在大選投票開啟的17日後繼續調查禹柄宇或對選舉產生影響，因此決定若禹柄宇不被批捕，將不會再次提請法院批捕，而對禹柄宇採取不捕直訴。
目前，檢方在以最快14日將該案移交法院審判為目標做最後的補充調查。但考慮到法院決定不予批捕禹柄宇等變數，檢方有可能在朴槿惠拘捕期滿的19日前，也就是下周初移交法院審判。
此外，繼三星掌門人李在鎔后，樂天集團會長辛東彬可能因行賄罪被起訴。
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