（中央社記者邱國強北京11日電）中國大陸槍枝管制嚴格，使不少陸客嚮往美國相對寬鬆的用槍環境，最近一到美國旅遊就想去射擊俱樂部，體驗拔槍射擊的快感。



今日美國報導，38歲的中國大陸籍王姓人士，日前就安排了4個來自中國大陸的旅遊團，前往佛羅里達州德索托（DeSoto）郡的射擊俱樂部過過槍癮。



報導指出，王姓人士說，陸客在當地可體驗「一把真正的槍支文化」。而他估計，目前每年有數萬名陸客會專門到美國體驗射擊。



這名王姓人士指出，他計劃在2019年開設一家屬於自己的射擊俱樂部，聘請會講中文的射擊教練，並提供奢華的住宿飲食，目標是每年吸引5000名陸客上門。



報導提到，相較於其他國家，美國對槍支管控的寬鬆使槍支行業一直蓬勃發展。像是夏威夷檀香山，每年都能吸引不少日本遊客前往，而這些日本遊客的目的就是體驗槍支文化。1060411