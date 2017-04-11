陸加強施壓？傳海關要貿易商退北韓煤炭中央社 (2017-04-11 14:22)
（中央社台北11日電）隨著北韓不斷核試，國際社會要求加強制裁的聲浪與日俱增。路透社引述中國大陸遼寧省丹東市貿易商報導，中國大陸海關部門已下令，要求貿易公司退回先前從北韓進口的煤炭。
北韓2月試射飛彈、北韓領導人金正恩兄長金正男遇刺身亡後，中國大陸官方宣布本年度暫停進口北韓原產煤炭，理由是執行聯合國安全理事會2016年11月針對北韓核試做出的制裁決議。
路透社報導，北韓煤炭最大買主丹東誠泰貿易有限公司一名匿名消息人士透露，中國大陸海關部門已發布官方指令，要求貿易公司退回他們經船運從北韓進口的煤炭。
這名人士說，光是丹東誠泰就有60萬噸的北韓煤炭滯留在港口；中國大陸各港口總計有200萬噸北韓煤炭滯留，等待返還。
湯森路透Eikon航運數據顯示，近期至少有6艘普通貨船滿載煤炭駛離中國大陸，多數從山東省威海和蓬萊的港口出發至北韓。
煤炭是北韓最重要的出口品。美聯社報導曾分析，中國大陸官方宣布暫停進口北韓煤炭，顯示北京對金正恩逐漸失去耐性，但北京仍不願對平壤施加過多壓力，擔心北韓政權瓦解將促使兩韓統一並與美國結盟。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）3月底說，中國大陸並未貫徹不得從北韓進口煤炭的禁令。
中國大陸國家主席習近平日前在佛羅里達州會晤美國總統川普。中國大陸外交部長王毅會後說明，陸方重申堅持透過對話協商解決北韓議題，並將繼續全面執行聯合國安理會涉及北韓的決議。1060411
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