美媒:特朗普1年旅費或將超越奧巴馬8年全部花費北京新浪網 (2017-04-11 13:59)
原標題：美媒：特朗普一年旅費或將超越奧巴馬八年全部花費
[環球網報導 記者 冷春洋]美國有線電視新聞網（CNN）4月11日報導稱，美國總統特朗普上任80天，他飛往佛羅里達州海湖莊園的費用就已超過2000萬美元。這意味著，他首年任期所花的旅費，很可能超越其前任奧巴馬在任八年的旅費。
據報導，特朗普至今已在位於棕櫚灘的度假別墅度過六個周末，共21天，估計總費用達2160萬美元。
相比之下，華盛頓的保守派司法監督機構（Judicial Watch）審核的文件顯示，奧巴馬在任八年的旅費還不到9700萬美元。奧巴馬除了出國公幹之外，也進行私人旅遊，包括到阿斯本滑雪，以及全家到馬薩諸塞州度假等。
報導稱，要估計總統出行的保安費用並不容易，但美國政府責任署2016年的一份報告顯示，奧巴馬在2013年到佛州四天的行程，與特朗普到海湖莊園度周末的情況類似，而出動特勤局和海岸衛隊的費用約為360萬美元。
報導還指出，特朗普經常出行意味著，他很可能在幾個月內就超越奧巴馬的旅費。在他當選總統之前，特朗普曾在推特上批評奧巴馬出行的花費。他曾於2012年在推特上寫道：「奧巴馬度假花了納稅人數百萬美元，令人難以置信！」
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