快訊／蔻比凱蕾不來了！ 訪台開唱緊急取消NOWnews今日新聞 (2017-04-11 14:10)
「葛萊美獎天后」蔻比凱蕾（Colbie Caillat）原訂4／15（六）於台大體育館開唱，今（11）日卻驚傳取消，因為巡迴演出檔期異動，而緊急取消新加坡、台北、香港等站演出，相關消息將於藝人官網正式公告。
蔻比凱蕾訪台行程可說是一波三折，2016年5月「女孩力量音樂節」臨時喊停，7月的台北個人演唱會也因強颱來襲取消，距離上次來台2008年，已是9年前！沒想到此次演唱會又臨時取消，讓歌迷大喊：「好失望！」
主辦單位創世紀全球娛樂，對此深表遺憾與抱歉，並提醒已購票民眾「切勿前往」會場！而需辦理退票觀眾可於4／15（六）18：00～20：00至台大體育館大門口現場辦理退票，但不直接退款，或於5／2（二）前洽玫瑰大眾娛樂售票系統辦理退票退款事宜。
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