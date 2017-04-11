台灣NGO人權工作者李明哲，日前赴大陸遭對岸以「危害國家安全」為由拘留調查，失聯至今20多天。台北市長柯文哲6月底將赴上海參加雙城論壇，對於李明哲事件，柯文哲今天(11號)首度向大陸喊話，柯文哲說，人權還是一個普世價值，總是要有一些公開說明，他認為大陸官方每個動作，兩岸人民都在看，所以這方面還是應該注意。



