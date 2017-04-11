談李明哲案 柯：人權是普世價值 對岸應公開說明中廣新聞網 (2017-04-11 14:10)
台灣NGO人權工作者李明哲，日前赴大陸遭對岸以「危害國家安全」為由拘留調查，失聯至今20多天。台北市長柯文哲6月底將赴上海參加雙城論壇，對於李明哲事件，柯文哲今天(11號)首度向大陸喊話，柯文哲說，人權還是一個普世價值，總是要有一些公開說明，他認為大陸官方每個動作，兩岸人民都在看，所以這方面還是應該注意。
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