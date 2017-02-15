▲Angelababy（左）日前PO出搞怪「秒胖」照，竟被有心人是質疑是在諷刺迪麗熱巴。（圖／翻攝自楊穎、迪麗熱巴微博，2017.04.06）

女星Angelababy（楊穎）今年因生下兒子「小海綿」暫時退出節目《奔跑吧》（原名：《奔跑吧兄弟》），製作單位第5季找來迪麗熱巴主持。曾有消息傳出Angelababy若回歸，迪麗熱巴將被迫交出主持棒，引發雙方粉絲隔空開火。但現在又有消息指出，之後將出現「雙女」模式，兩位女主持人將同台遊戲。

Angelababy與迪麗熱巴的粉絲近日火藥味超濃，為了自己的偶像會不會留在《奔跑吧》砲火不斷。繼之前傳出迪麗熱巴可能被迫交出主持棒後，現在又有人爆料，因為她與節目組簽訂的合約為一整季，不可能因為Angelababy的回歸就退出，所以最後會出現「雙女CP」的模式，引發熱議。

▲《奔跑吧》在大陸擁有許多忠實粉絲。（圖／翻攝自奔跑吧官方微博，2017.02.15）