迪麗熱巴不走了？ 《奔跑吧》大玩雙女CPNOWnews今日新聞 (2017-04-11 13:52)
女星Angelababy（楊穎）今年因生下兒子「小海綿」暫時退出節目《奔跑吧》（原名：《奔跑吧兄弟》），製作單位第5季找來迪麗熱巴主持。曾有消息傳出Angelababy若回歸，迪麗熱巴將被迫交出主持棒，引發雙方粉絲隔空開火。但現在又有消息指出，之後將出現「雙女」模式，兩位女主持人將同台遊戲。
Angelababy與迪麗熱巴的粉絲近日火藥味超濃，為了自己的偶像會不會留在《奔跑吧》砲火不斷。繼之前傳出迪麗熱巴可能被迫交出主持棒後，現在又有人爆料，因為她與節目組簽訂的合約為一整季，不可能因為Angelababy的回歸就退出，所以最後會出現「雙女CP」的模式，引發熱議。
關鍵字：
上一則：辦公室大狂殺 辦公武器引網友關注
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Bioneo 卸妝油 200ml．Bioneo 活膚化妝水．Bioneo 玻尿酸．BIONEO 美白．BIONEO 百妮美白．Bioneo 保濕組．Bioneo 杏仁酸．Bioneo 德國百妮．Bioneo 緊緻乳．Bioneo 乳霜．Bioneo 凝霜．Bioneo 緊緻霜．BIONEO 德國百妮 魚子精華．Bioneo 德國百妮六胜．Bioneo 凝膠．BIONEO 防曬乳 SPF50．Bioneo 緊實乳．Bioneo 凝露．BIONEO 百妮 胺基酸洗面乳．Bioneo 洗面乳．Bioneo 平衡水．BIONEO 德國百妮 SPF30．BIONEO 百妮 魚子精華．Bioneo．Bioneo 防曬乳．Bioneo 隔離乳．Bioneo 德國．Bioneo 胺基酸．BIONEO 百妮 杏仁酸．BIONEO 德國百妮 100ml
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
佐佐木希要嫁了 諧星渡部建宣布婚訊【中央社】
唐綺陽運勢周報【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》