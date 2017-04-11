人權工作者李明哲到大陸，被中共以涉嫌危害國家安全為由遭調查，失聯至今二十幾天。立法院朝野各黨團今天（11號）為此召開朝野協商，希望做成國會共同聲明，但協商無法達成共識，因此最後院會分別通過民進黨團和時代力量黨團的聲明提案。（戎華儀報導）



立法院朝野4個黨團11號針對李明哲遭中國大陸拘禁調查，召開協商討論發表朝野共同聲明，但因為民進黨和時代力量對聲明的文字有不同意見，最後各黨團同意兩黨團各自在院會中提案。



蘇嘉全：『非常謝謝時代力量跟國民黨他們不會對兩個案子做反對，所以這個案子應該會...這個決議會通過啦，但是我們希望，兩個黨團事要以營救李明哲作原則，而不是增加兩岸之間的矛盾。』



民進黨團要求中共立即釋放李明哲，盡速對外具體說明李明哲究竟涉及何罪，並公布關押地點，盡速協助安排家屬探視，同時呼籲國際社會聲援李明哲。



時代力量雖然也呼籲中共立即釋放李明哲，但聲明的內容強度較高，嚴厲譴責中共粗報的非法關押，同時要求政府盡速召開國際記者會，向國際社會嚴正表達我國立場。



（圖：截自立法院議事轉播系統畫面）



