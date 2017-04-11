台北上海雙城論壇，今年提前至6月舉辦，上海市台辦主任這個月中，會先來台與柯文哲見面，洽談相關細節。面對兩岸互動冷，柯文哲今天(11號)表示，兩岸民間交流一定要做，儘管現在官方卡卡，不過希望透過民間善意交流，化解爭議，至於今年到上海參加雙城論壇，會不會與國台辦主任會面？柯文哲低調，表示他也不曉得。(林麗玉報導)



台北上海雙城論壇今年將提前至6月底、在上海舉辦，柯文哲表示，之所以今年雙城論壇提前，是因為台北世大運8月19號登場，所以已經與上海市敲定給到6月舉辦，至於雙城論壇的相關細節，上海市台辦主任這個月中，也將來台北市與柯文哲會面，進一步確認雙城論壇時間、地點、各論壇主題等。而外界關注的會面層級，除了確定柯文哲會與上海市長應勇會面外，是否今年會與國台辦主任或更高層級見面？柯文哲低調沒有回應。



柯文哲說，兩岸民間交流還是要做，或許現在官方交流卡卡，不過維持雙方民間最大善意交流還是有必要，看能不能透過民間交流，化解一些爭議。柯文哲也提到，今年雙城論壇，北市府另外一個重點，就是到大陸宣傳世大運，是否會安排到北京出訪？柯文哲回應，要看人家要不要讓他去，等上海方面的人來後再談。



