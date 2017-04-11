新華社洛杉磯4月10日電（記者郭爽 黃超）據美國警方說，在加利福尼亞州聖貝納迪諾一小學10日上午發生的槍擊事件中，槍手與被打死的女教師是夫妻關係，該案造成包括槍手在內的3人死亡。

在當天下午舉行的新聞發佈會上，聖貝納迪諾市警察局局長賈羅德·伯關說，槍手塞德里克·安德森進入聖貝納迪諾北園小學一教室，用一把大口徑左輪手槍打死作為該班級教師的妻子，而後飲彈自殺。槍手和死亡女教師現年均為53歲。

警方此後稱，槍擊事件還造成兩名小學生身受重傷，其中1名8歲男孩在被送往醫院后死亡，另一名9歲小學生仍在醫院接受救治，情況相對穩定。警方表示，槍擊事件發生的教室是為一至四年級有特殊需要兒童設置的班級。當時，教室內共有15名學生，兩名助理教師。

附近居民瑪麗亞·維拉塔羅在事件發生後接受新華社記者採訪時說，事件發生時，她聽到四五聲槍響，之後看到一名非洲裔婦女抱著一名受傷學生出來，隨後有其他學生跑出，有人身上有血跡。

聞訊趕來的家長，聚集在聖貝納迪諾北園小學附近。有人哭泣、祈禱，有人望眼欲穿，有人看到孩子跑上前緊緊擁抱……

警方稱，槍手進入學校時按照程序出示了身份證件，但當時沒有人注意到他攜帶了槍支。聖貝納迪諾市警察局局長伯關此前在社交媒體上說，這是一起「謀殺、自殺」事件。

北園小學共有從學前班到六年級約530名學生，其中不少來自當地低收入拉美裔家庭。據悉，學校內的威脅已解除，但未來兩天將關閉。事件發生后，附近兩所小學也已臨時關閉。

聖貝納迪諾距離洛杉磯市約100公里，是加利福尼亞州犯罪率最高的城市之一。近年來，該地區槍支暴力事件不斷發生。2015年12月2日，聖貝納迪諾市一所殘障康復中心發生恐怖襲擊事件，造成至少14人死亡，超過20人受傷。