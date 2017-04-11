中新網4月11日電 據外媒報導，白宮新聞處日前發佈消息稱，美國總統特朗普本月11日與英國首相梅和德國總理默克爾進行了電話交談。

據報導，通話中，英國首相梅和德國總理默克爾表示支持美國的行動，並與特朗普一致同意追究敘總統阿薩德的責任。特朗普總統及兩國領導人商定就敘利亞和其他相互關心的國際問題保持繼續聯繫。

4月7日，美國對敘霍姆斯省沙伊拉特空軍基地進行打擊。同時，華盛頓未出示對有關敘化武問題的任何證據並未聽取俄羅斯有關在指責敘政府前進行徹查的呼籲，敘政府堅決否認使用了化武，並稱禁止化學武器組織早已將化武從敘境內運出。

2016年1月，「禁止化學武器組織」宣布，敘利亞化武已經全部被銷毀。由於為消除化學武器所作的諸多努力，「禁止化學武器組織」榮獲2013年諾貝爾和平獎。