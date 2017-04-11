▲李準基和全慧彬緋聞盛傳許久，這回約會照片終於曝光。（圖／翻攝自李準基、全慧彬IG，2017.04.04）

韓國男星李準基出道多年，因為招牌鳳眼加上精緻五官，擁有一票粉絲。鮮少緋聞纏身的他，日前卻傳出與全慧彬戀愛中，消息曝光後，還傳出反對聲浪，認為兩人超不搭。對此，李準基也首度發聲，向心碎的粉絲道歉。

據韓網報導，李準基以「寫給家人們的一封信」為題向粉絲們喊話，他透露與全慧彬是因為拍戲結緣，兩人原本只是朋友，但過程中漸漸產生「不一樣的情感」。兩人交往了一段時間後，不知道該怎麼和大家交代，沒想到最後會用這樣的方式公開，感到非常的歉疚。李準基也承諾，未來會繼續將對大家的感謝化為努力，呈現出更棒的作品，並喊話：「我的家人們，希望你們不要因為我而感到痛苦......每天每天都感到幸福就好了。」

▲李準基公開戀情，讓不少粉絲心碎。（圖／翻攝自李準基Instagram，2017.04.11）

此封信公開後，不少粉絲表示相當心疼，紛紛在「李準基台灣站 」的粉絲專頁上留言：「心疼⋯⋯ 但也很開心準基有回應了，沈默很久了，很擔心，大家還是一樣支持你的！」、「也是時候了呀～oppa都單身那麼久了。有個人可以照顧你、陪著你、傾聽你的內心話、讓你幸福才是我們覺得最開心的！不要因為大部分的粉絲難過而難過好嘛⋯⋯ 只會一陣子而已。我們還是會繼續支持你的喔！」