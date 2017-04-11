日本科學家將在海底鑽探並直達地幔 探究地震北京新浪網 (2017-04-11 12:30)
中新網4月11日電 據外媒報導，近日，日本海洋科技中心的科學家制定了一個目標——穿過地殼，到達位於地殼之下、地核之上的地幔。地幔佔地球體積的84%左右。
據報導，該科學家團隊打算使用日本最大的鑽探船。由於地殼的厚度為5至10公里，工作被分為三個階段。估計，鑽頭起初將向前挺進4公里，然後再向剩下的6公里推進。
此後，科學家們就能收集地幔樣本。估計2017年9月，在夏威夷海岸的試驗就會開始。所有三個進行試驗的地方都在水下。
據悉，該科學家團隊致力於幾個目標。日本科學家打算研究地幔，以學會提前預報構造板塊的地震活動，大大降低地震所帶來的後果。此外，還有研究地球早期地質歷史的想法，關於此岩石樣本會告訴人們。
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