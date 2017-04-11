▲專屬「大力女」的主題曲《Super Power Girl》，讓人聽到歌就想到都奉順。（圖／翻攝自大力女子都奉順官方網站，2017.04.11）

近來超紅的韓劇《大力女子都奉順》，由當紅小生朴炯植與「百搭」女演員朴寶英主演，目前劇情已發展至尾聲階段。而日前公開了屬於都奉順（朴寶英飾）的主題曲，搖滾曲風搭配「大力女」超適合。

這次公開的OST是由Every Single Day演唱，歌曲名稱為《Super Power Girl》，是女主角都奉順專屬的主題曲，輕快的旋律搭配超有活力的歌詞，搖滾的曲風讓人一聽到就會想到都奉順在劇中展現怪力，打倒壞人的畫面。另外，由朴炯植演唱的OST預計將在本周公開，許多追劇的粉絲也非常期待朴炯植會如何詮釋OST。

▲專屬「大力女」的主題曲《Super Power Girl》，讓人聽到歌就想到都奉順（朴寶英飾）。（圖／翻攝自大力女子都奉順官方網站，2017.04.11）