專屬「都奉順」的OST 「聞歌見人」超有感NOWnews今日新聞 (2017-04-11 10:09)
近來超紅的韓劇《大力女子都奉順》，由當紅小生朴炯植與「百搭」女演員朴寶英主演，目前劇情已發展至尾聲階段。而日前公開了屬於都奉順（朴寶英飾）的主題曲，搖滾曲風搭配「大力女」超適合。
這次公開的OST是由Every Single Day演唱，歌曲名稱為《Super Power Girl》，是女主角都奉順專屬的主題曲，輕快的旋律搭配超有活力的歌詞，搖滾的曲風讓人一聽到就會想到都奉順在劇中展現怪力，打倒壞人的畫面。另外，由朴炯植演唱的OST預計將在本周公開，許多追劇的粉絲也非常期待朴炯植會如何詮釋OST。
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