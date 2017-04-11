▲張赫因飾演韓劇《VOICE》的武鎮赫刑警，人氣翻紅，近日傳出他將與原東家續約。（圖／翻攝自OCN IG，2017.04.11）

張赫因演出燒腦韓劇《VOICE》中，深情又超狂的刑警武鎮赫一角而人氣翻紅，劇中展現不同於過去形象的細膩演技，將「人性」完美詮釋。而他與經紀公司的合約即將到期，去留受到關注，近日傳出他將與原東家續約。

據韓媒報導，張赫所屬的經紀公司SidusHQ工作人員表示，從出道就一起成長的張赫，將與公司續約，張赫之後的演繹也將更加多元，希望大家能給予期待。至於張赫在繼《VOICE》後，將接演什麼作品，展現何種風貌，讓許多粉絲非常期待。

▲張赫因飾演韓劇《VOICE》的武鎮赫刑警，人氣翻紅，近日傳出他將與原東家續約。（圖／翻攝自OCN IG，2017.04.11）