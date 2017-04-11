Joy再次為戲「獻聲」 重新詮釋《最近你呀》NOWnews今日新聞 (2017-04-11 09:36)
由李玹雨、Joy合作演出的韓劇《她愛上了我的謊》，日前已經公布Joy演唱的兩首OST《女雨夜》、《我沒關係》，以及劇中樂團CRUDE PLAY唱的兩首歌曲。近日傳出Joy將再次獻唱OST《最近你呀》。
而這首《最近你呀》，也是在劇中尹素琳第一次參加淘汰賽時所表演的曲目，男主角姜韓潔（李玹雨飾）利用一個晚上的時間將之重新編曲，讓尹素琳的樂團能夠演唱。由Joy演唱的OST《最近你呀》，翻唱自雙人女團J Rabbit曾經發表過的歌曲，重新編曲，加上鋼琴以及其他搖滾元素，變成樂團風格的曲子，結合Joy清新的嗓音，將帶給歌曲全新的詮釋，讓許多粉絲非常期待。
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