▲Joy（中）飾演的尹素琳將翻唱由李玹雨（右）飾演的姜韓潔重新編曲過的《最近你呀》。（圖／翻攝自她愛上了我的謊，2017.04.11）

由李玹雨、Joy合作演出的韓劇《她愛上了我的謊》，日前已經公布Joy演唱的兩首OST《女雨夜》、《我沒關係》，以及劇中樂團CRUDE PLAY唱的兩首歌曲。近日傳出Joy將再次獻唱OST《最近你呀》。

而這首《最近你呀》，也是在劇中尹素琳第一次參加淘汰賽時所表演的曲目，男主角姜韓潔（李玹雨飾）利用一個晚上的時間將之重新編曲，讓尹素琳的樂團能夠演唱。由Joy演唱的OST《最近你呀》，翻唱自雙人女團J Rabbit曾經發表過的歌曲，重新編曲，加上鋼琴以及其他搖滾元素，變成樂團風格的曲子，結合Joy清新的嗓音，將帶給歌曲全新的詮釋，讓許多粉絲非常期待。

▲Joy（中）飾演的尹素琳將翻唱由李玹雨（右）飾演的姜韓潔重新編曲過的《最近你呀》。（圖／翻攝自她愛上了我的謊，2017.04.11）