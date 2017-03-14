▲台主辦14日宣布，李棟旭四月台灣見面會將延期至7／23。（圖／寶輝娛樂提供，2017.3.14）

因演出韓劇《鬼怪》而人氣爆表的南韓演員李棟旭，近來不僅代言接到手軟，還時常能在廣告、雜誌上看見他帥氣的身影。而日前傳出專屬於他個人的頻道將推出，讓喜愛他的粉絲非常興奮。

據韓媒報導，李棟旭所屬的經紀公司KINGKONG by Starship工作人員提到，李棟旭將在韓國時間4月12日開始，透過網路社群平台定期進行《連線深夜約會－李棟旭的 On the air》的個人頻道，特別的是這是一個可視的廣播節目。而李棟旭也親自透過頻道，告訴廣大的粉絲這個令人興奮的消息。影片中李棟旭表示，「4月12日將以新概念節目與大家相見，請多多期待。每個月的12日晚上11點（韓國時間）《連線深夜約會－李棟旭的 On the air》，將跟大家見面，謝謝！」