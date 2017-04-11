▲雖然已邁入不惑之年，但花蝴蝶的感情世界就跟她的身材一樣，越來越「吃得開」。（圖／翻攝自mariah carey IG，2017.02.21）

西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉即便年紀逼近50大關，但明顯還是「寶刀未老」，桃花不斷。最近她為了表現對嫩男友的愛，用一個月25000美金的銀彈攻勢狠砸男友，給他當零用錢買禮物，但不料兩人還是以分手收場，原因在於花蝴蝶仍和前夫藕斷絲連。

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉在去年與Boss級男友宣告破局後立馬無縫接軌，開始和小她13歲的嫩舞者布萊恩塔納卡（Bryan Tanaka）同進同出。花蝴蝶當然不是省油的燈，頻頻對嫩男友祭出「銀彈攻勢」，期望用一個月25000美元，相當於台幣77萬的高額零用錢鎖住嫩男友的心。

但花蝴蝶卻又不小心弄巧成拙，根據《TMZ》報導，花蝴蝶和前夫尼克卡儂時常藉著「家庭聚會」私下約會，兩人甚至多次跑趴，這些都讓布萊恩看在眼裡感到很不是滋味。而壓垮兩人關係的最後一根稻草，在於花蝴蝶與前夫帶著雙胞胎參加「兒童票選獎」（Kids' Choice Awards），布萊恩對此感到不受尊重，寧可不要花蝴蝶的零用錢，兩人也因此走上分手一途。

▲「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（右）踩了男友地雷，兩人要說掰了。（圖／翻攝自IG，2017.04.11）

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