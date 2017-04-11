原標題：韓國法院就是否批捕前青瓦台高官禹柄宇進行審理

中新網4月11日電 據韓媒報導，韓國首爾中央地方法院將於11日上午就是否批捕前青瓦台民政首席秘書禹柄宇進行審理，結果將於11日晚出爐。

據報導，韓國檢察廳特別搜查本部於9日以涉嫌濫用職權、瀆職、在國會作偽證為由，申請了對禹柄宇的逮捕令。

由朴英洙率領的特別檢察組於今年2月申請對禹柄宇的逮捕令，但法院未批拘捕令。

此後，特別檢察組將案件移交給檢方，檢方傳喚50多名相關嫌疑人進行調查，花一個月以上時間對禹柄宇進行進一步調查。

據悉，禹柄宇涉嫌非法監督文化體育觀光部公務員、默認崔順實幹政、在國會作偽證。