韓國法院審理是否批捕前青瓦台高官禹柄宇北京新浪網 (2017-04-11 11:31)
原標題：韓國法院就是否批捕前青瓦台高官禹柄宇進行審理
中新網4月11日電 據韓媒報導，韓國首爾中央地方法院將於11日上午就是否批捕前青瓦台民政首席秘書禹柄宇進行審理，結果將於11日晚出爐。
據報導，韓國檢察廳特別搜查本部於9日以涉嫌濫用職權、瀆職、在國會作偽證為由，申請了對禹柄宇的逮捕令。
由朴英洙率領的特別檢察組於今年2月申請對禹柄宇的逮捕令，但法院未批拘捕令。
此後，特別檢察組將案件移交給檢方，檢方傳喚50多名相關嫌疑人進行調查，花一個月以上時間對禹柄宇進行進一步調查。
據悉，禹柄宇涉嫌非法監督文化體育觀光部公務員、默認崔順實幹政、在國會作偽證。
關鍵字：
上一則：聯合航空硬拖乘客下機 華裔男濺血
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ALBA 雅柏】活力運動型男三眼計時腕錶(VD57-X081B AM33
- 【ADIDAS】愛迪達 - ZX FLUX -黑-M19840(男休閒鞋)
- Marsace ND32 CPL 72mm二合一減五格環型偏光鏡(公司貨)
- 黃金甲 CB-15A 膠環機 膠圈機 裝訂機 膠環裝訂機
- 【優利亞-晶華白雪杉】六斗櫃
- 【澳洲奇亞公司歡享組】1000g白籽+150g白籽
- 【ZETT】棒壘手套 一壘手專用12吋(BPGT-5613)
- Claude克勞德吧台椅(皮質)-米色
- RED STONE for SAMSUNG CLP-500D7K環保碳粉匣(黑色)
- estilo - 印地安II系列 豪放氣勢 直式單肩包 - 綠色
日本科學家將在海底鑽探並直達地幔 探究地震 【北京新浪網】
美聯航華裔乘客遭強行拖拽下機 涉事警員被停職【北京新浪網】
美聯航超額訂票暴力趕客 華人乘客被強行拖走【北京新浪網】
聯合航空超賣機票 把亞裔乘客強行拖下機【中廣新聞網】
華裔老人被拖下飛機美聯航拒載惹眾怒【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》