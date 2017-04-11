▲肥安吃起原本要餵寶寶的優格，讓亞歷媽相當傻眼。（圖／翻攝自王君萍臉書，2017.04.11）

超人氣的台法混血兒亞歷山大以及弟弟安德里（肥安、阿弟），因超萌長相而擁有不少粉絲。這回亞歷媽在臉書上PO出準備了許多嬰兒副食品給哥哥的寶寶食用，肥安主動表示想要餵寶寶吃，讓亞歷媽相當感動，不料在肥安正要餵寶寶第一口時，自己卻動念想吃，隨即改變方向往自己嘴裡送，讓亞歷媽笑說：「連寶寶都傻眼了！」

亞歷媽時常在臉書與粉絲分享育兒趣事，之前也曾經PO出肥安躺到嬰兒床與寶寶搶奶喝，讓一票網友瞬間笑翻。昨（10）日亞歷媽再PO出肥安經典吃貨表現！她表示帶了許多的嬰兒副食品給哥哥的寶寶吃，但在要餵寶寶吃香蕉優格時，肥安竟主動說：「阿弟用、阿弟餵baby。」亞歷媽原本想記錄這溫馨的一刻，沒想到肥安在準備餵第一口時，聞到味道便想吃，進而往自己嘴巴餵，讓亞歷媽瞬間笑翻！

肥安搶吃寶寶食物後一臉滿足，讓許多網友也紛紛笑歪表示：「阿弟在，寶寶都瘦了。」、「阿弟可能心裡也很煩惱，餵寶寶？餵自己？」、「阿弟表示：先幫寶寶測試好不好吃，好吃的話我要自己留著吃。」

▲肥安吃起原本要餵寶寶的優格，讓亞歷媽相當傻眼。（圖／翻攝自王君萍臉書，2017.04.11）