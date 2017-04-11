坦承戀情粉絲心碎 李準基急忙道歉中廣新聞網 (2017-04-11 11:10)
現在當偶像明星還真辛苦。日前公開坦承戀情的韓星李準基，因為公佈得太突然，不少粉絲無法接受，情緒受到很大打擊，導致李準基趕緊在自己的官方網站上發佈聲明，為自己「太晚坦承戀情」，向粉絲們道歉。
李準基在聲明中說，他這次坦承戀情，沒想到讓不少粉絲們「感到驚訝與困惑」，連帶地讓他的心情也變得十分沉重。
李準基在公佈戀情之後，一些深情粉絲們一時無法接受，在網路論壇上說「一定是造假」，李準基也說，他所公開的事，絕對是真的，他今後將以更真實與慎重的言行，來面對粉絲們。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Bioneo 卸妝油 200ml．Bioneo 活膚化妝水．Bioneo 玻尿酸．BIONEO 美白．BIONEO 百妮美白．Bioneo 保濕組．Bioneo 杏仁酸．Bioneo 德國百妮．Bioneo 緊緻乳．Bioneo 乳霜．Bioneo 凝霜．Bioneo 緊緻霜．BIONEO 德國百妮 魚子精華．Bioneo 德國百妮六胜．Bioneo 凝膠．BIONEO 防曬乳 SPF50．Bioneo 緊實乳．Bioneo 凝露．BIONEO 百妮 胺基酸洗面乳．Bioneo 洗面乳．Bioneo 平衡水．BIONEO 德國百妮 SPF30．BIONEO 百妮 魚子精華．Bioneo．Bioneo 防曬乳．Bioneo 隔離乳．Bioneo 德國．Bioneo 胺基酸．BIONEO 百妮 杏仁酸．BIONEO 德國百妮 100ml
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
佐佐木希要嫁了 諧星渡部建宣布婚訊【中央社】
唐綺陽運勢周報【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》