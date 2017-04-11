現在當偶像明星還真辛苦。日前公開坦承戀情的韓星李準基，因為公佈得太突然，不少粉絲無法接受，情緒受到很大打擊，導致李準基趕緊在自己的官方網站上發佈聲明，為自己「太晚坦承戀情」，向粉絲們道歉。



李準基在聲明中說，他這次坦承戀情，沒想到讓不少粉絲們「感到驚訝與困惑」，連帶地讓他的心情也變得十分沉重。



李準基在公佈戀情之後，一些深情粉絲們一時無法接受，在網路論壇上說「一定是造假」，李準基也說，他所公開的事，絕對是真的，他今後將以更真實與慎重的言行，來面對粉絲們。



