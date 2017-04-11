▲Hani為時尚雜誌拍攝畫報，展現多種不同性感的「墨鏡風」。（合成圖／翻攝自Hani IG，2017.04.11）

近日回歸的南韓性感女團EXID，其中團員Hani因為個性直爽，又於因擁有超高的智商，所以有「腦性女」之稱。日前她為知名雜誌拍攝的系列照公開，展示的時尚風格，電暈許多粉絲。

系列照的主題以各種不同的墨鏡做為主軸，Hani依據不同款式的墨鏡，搭配各種時尚風格的穿搭。有簡約的牛仔裝，墨鏡是特殊的灰跟金邊；也有穿著紅色格紋馬甲上衣，加上白色外套，墨鏡則是橘色的；還有身穿黃色紗質上衣，並搭配復古的圓框墨鏡。展現適合夏日的養眼穿搭風格，多種樣貌讓人看得眼花撩亂。