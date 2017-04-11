楊丞琳親自回應大頭症 4點還原現場NOWnews今日新聞 (2017-04-11 10:35)
藝人楊丞琳日前被爆料在拍攝保養品廣告時在現場耍大牌，不僅臭臉工作還嫌棄休息室太小，想要換大間一點。為此楊丞琳親上火線在臉書以4大點澄清，並表示「這個世界不複雜，複雜的是人心。」
人紅是非多，楊丞琳被爆在拍攝保養品廣告時，多次要求工作人員換比較大間的休息室給她，不僅延誤拍攝進度，更讓其他工作人員擠在小間的休息室，惹得工作人員相當不滿因此向《蘋果》爆料。
對於該爆料，楊丞琳在臉書以4大點澄清還原現場，表示她在抵達現場後立即開始梳化，但原本的休息室沒有透光所以一直被迫中斷，必須另架燈管才得以繼續，之後是妝髮師以及經紀人為求化妝過程順利，才去與製片方協調採光較好的休息室。楊丞琳強調這個片場她來過很多次，也認為環境很好，所以根本不會有抱怨的事情發生，最後也表示與合作廠商互動良好，雙方合作愉快，絕對沒有提出任何無理的要求！闖蕩演藝圈十多年，楊丞琳也經歷過不少風雨，而今（11）日下午她將出席活動，現場勢必又將被瘋狂追問此事。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Bioneo 卸妝油 200ml．Bioneo 活膚化妝水．Bioneo 玻尿酸．BIONEO 美白．BIONEO 百妮美白．Bioneo 保濕組．Bioneo 杏仁酸．Bioneo 德國百妮．Bioneo 緊緻乳．Bioneo 乳霜．Bioneo 凝霜．Bioneo 緊緻霜．BIONEO 德國百妮 魚子精華．Bioneo 德國百妮六胜．Bioneo 凝膠．BIONEO 防曬乳 SPF50．Bioneo 緊實乳．Bioneo 凝露．BIONEO 百妮 胺基酸洗面乳．Bioneo 洗面乳．Bioneo 平衡水．BIONEO 德國百妮 SPF30．BIONEO 百妮 魚子精華．Bioneo．Bioneo 防曬乳．Bioneo 隔離乳．Bioneo 德國．Bioneo 胺基酸．BIONEO 百妮 杏仁酸．BIONEO 德國百妮 100ml
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
佐佐木希要嫁了 諧星渡部建宣布婚訊【中央社】
唐綺陽運勢周報【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》