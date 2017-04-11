▲楊丞琳面對爆料抹黑，顯得相當無奈。（圖／翻攝自楊丞琳臉書，2017.04.11）

藝人楊丞琳日前被爆料在拍攝保養品廣告時在現場耍大牌，不僅臭臉工作還嫌棄休息室太小，想要換大間一點。為此楊丞琳親上火線在臉書以4大點澄清，並表示「這個世界不複雜，複雜的是人心。」

人紅是非多，楊丞琳被爆在拍攝保養品廣告時，多次要求工作人員換比較大間的休息室給她，不僅延誤拍攝進度，更讓其他工作人員擠在小間的休息室，惹得工作人員相當不滿因此向《蘋果》爆料。

對於該爆料，楊丞琳在臉書以4大點澄清還原現場，表示她在抵達現場後立即開始梳化，但原本的休息室沒有透光所以一直被迫中斷，必須另架燈管才得以繼續，之後是妝髮師以及經紀人為求化妝過程順利，才去與製片方協調採光較好的休息室。楊丞琳強調這個片場她來過很多次，也認為環境很好，所以根本不會有抱怨的事情發生，最後也表示與合作廠商互動良好，雙方合作愉快，絕對沒有提出任何無理的要求！闖蕩演藝圈十多年，楊丞琳也經歷過不少風雨，而今（11）日下午她將出席活動，現場勢必又將被瘋狂追問此事。

▲楊丞琳對被爆耍大牌一事做出回應。（圖／翻攝自楊丞琳臉書，2017.04.11）