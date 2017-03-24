炎亞綸變身炎校長 勉勵畢業生「吃苦當吃補」NOWnews今日新聞 (2017-04-11 10:44)
藝人炎亞綸素有「炎教授」之稱，而這次他不當教授改當粉絲們的良師益友。面對即將來臨的畢業季，他也對將要邁入人生轉捩點的學生們「開釋」，勉勵大家人生不設限「勇敢作夢大膽實現」吧！
眼看畢業季將至，藝人炎亞綸昨晚在臉書感性發言，留下長長一串「心靈雞湯」勉勵莘莘學子。他在開頭先表示，人生是一段連續的過程，常常會在抉擇中迷途，即便有師長從旁給予建議，但往往都是一邊嘗試一邊感受，很少人能夠馬上知道自己要什麼。而現在網路很方便，想學東西不一定要花大錢，適時發展興趣並從中鑽研，就可以讓興趣伴隨人生，迎戰未來的風風雨雨。
而炎校長也話鋒一轉，表示一定要腳踏實地，不要困於外貌或金錢的假象。畢竟一山還有一山高，永遠有人比你富有，若只為了錢身邊的人會因利益而接近你，換來的交情都非真心、都是可被取代的。他也再度呼籲畢業生：「希望大家別被這些人類後天劃分出來的『階段』給搞得暈頭轉向，壓得喘不過氣，時間是幻覺。」只要把握正確心態，就能脫離時間劃分來思考，人生不設限。
他也於文末寫下：「希望各位遇到逆風和水逆時吃苦當吃補。別忘了，風箏和飛機只有在逆風時能飛得更高更遠。永遠能有熱情和熱忱，也祝各位生活精彩多姿。」一番美意，也讓網友狂讚他真的「揪感心」。
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