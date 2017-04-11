隋棠（左起）貼出老公與兒子的超萌互動。（合成圖／翻攝自隋棠臉書，2017.04.11）

女星隋棠婚後生活美滿，與老公Tony結婚後相當幸福，原本育有一子Max，今年2月產下女兒Lucy後，順利成為幸福一家四口。常分享生活趣事的她昨（10）日晚間又貼出一段影片，只見Tony深情款款的對著上輩子的情人自彈自唱，Max拿著餅乾盒湊上前，卻慘被爸爸無視，讓他難過發出「嗚～～～」的聲音，無辜的模樣超可愛！

影片中，Tony深情的看著女兒自彈自唱，Lucy也相當給面子的跟著歌聲手舞足蹈。但一旁的Max卻突然拿著綠色的餅乾盒現身，不停甜喊：「把拔～把拔～」似乎想要求爸爸餵自己吃餅乾。但Tony只是看著兒子繼續唱歌，Max也不死心直接湊到吉他面前，努力伸長短短的手臂想引起注意，沒想到依然被「無視」，只好難過走掉，還發出「馬麻......嗚～～」的哭音，似乎有些可憐，落寞的背影馬上引來許多粉絲秀秀。