影／隋棠尪只顧對女兒唱情歌 Max喊「把拔」慘被無視NOWnews今日新聞 (2017-04-11 10:45)
女星隋棠婚後生活美滿，與老公Tony結婚後相當幸福，原本育有一子Max，今年2月產下女兒Lucy後，順利成為幸福一家四口。常分享生活趣事的她昨（10）日晚間又貼出一段影片，只見Tony深情款款的對著上輩子的情人自彈自唱，Max拿著餅乾盒湊上前，卻慘被爸爸無視，讓他難過發出「嗚～～～」的聲音，無辜的模樣超可愛！
影片中，Tony深情的看著女兒自彈自唱，Lucy也相當給面子的跟著歌聲手舞足蹈。但一旁的Max卻突然拿著綠色的餅乾盒現身，不停甜喊：「把拔～把拔～」似乎想要求爸爸餵自己吃餅乾。但Tony只是看著兒子繼續唱歌，Max也不死心直接湊到吉他面前，努力伸長短短的手臂想引起注意，沒想到依然被「無視」，只好難過走掉，還發出「馬麻......嗚～～」的哭音，似乎有些可憐，落寞的背影馬上引來許多粉絲秀秀。
關鍵字：
上一則：辦公室大狂殺 辦公武器引網友關注
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Bioneo 卸妝油 200ml．Bioneo 活膚化妝水．Bioneo 玻尿酸．BIONEO 美白．BIONEO 百妮美白．Bioneo 保濕組．Bioneo 杏仁酸．Bioneo 德國百妮．Bioneo 緊緻乳．Bioneo 乳霜．Bioneo 凝霜．Bioneo 緊緻霜．BIONEO 德國百妮 魚子精華．Bioneo 德國百妮六胜．Bioneo 凝膠．BIONEO 防曬乳 SPF50．Bioneo 緊實乳．Bioneo 凝露．BIONEO 百妮 胺基酸洗面乳．Bioneo 洗面乳．Bioneo 平衡水．BIONEO 德國百妮 SPF30．BIONEO 百妮 魚子精華．Bioneo．Bioneo 防曬乳．Bioneo 隔離乳．Bioneo 德國．Bioneo 胺基酸．BIONEO 百妮 杏仁酸．BIONEO 德國百妮 100ml
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
佐佐木希要嫁了 諧星渡部建宣布婚訊【中央社】
唐綺陽運勢周報【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》